È finito l'anno ma il Ponte sullo Stretto rimarrà una grande opera fantasma anche nel 2026

Il progetto del Ponte sullo Stretto continua a essere in fase di stallo, con i cantieri ancora inesistenti nel 2025 e improbabile avvio nel 2026. Le recenti bocciature della Corte dei Conti sulla delibera Cipess e sul contratto hanno complicato ulteriormente il percorso, richiedendo probabilmente una nuova gara d'appalto. L'opera, quindi, rimane un'ipotesi lontana dalla realtà concreta, senza prospettive immediate di realizzazione.

I cantieri per il Ponte sullo Stretto non sono partiti nel 2025 e difficilmente apriranno nel 2026. Dopo le due bocciature della Corte dei Conti sulla delibera Cipess e sul contratto, per avviare l'iter della realizzazione dell'opera secondo i giudici bisognerebbe rifare una nuova gara di appalto. E intanto la partita si sposta a Bruxelles, dove la Commissione europea è chiamata a esaminare i reclami presentati dalle associazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, mai costruita un’opera di queste dimensioni: i dubbi sulla fattibilità del progetto

Leggi anche: Il Ponte sullo Stretto è una torta che fa gola. Ma anche se si facesse, non unirebbe nulla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ormai anche questo anno è finito. Dai dal prossimo farò meglio - facebook.com facebook