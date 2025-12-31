E' fatta | Plasmon torna italiana Concluso l' accordo con NewPrinces
È stato ufficialmente concluso l’accordo tra NewPrinces e The Kraft Heinz Company, che ha portato all’acquisizione totale di Plasmon S.p.A. La società, recentemente costituita, ora fa parte del gruppo NewPrinces, segnando il ritorno di Plasmon in Italia. Questa operazione rappresenta una tappa importante per il mercato alimentare nazionale, consolidando la presenza del brand nel settore dei prodotti per l’infanzia.
Ora è davvero conclusa la trattativa: NewPrinces ha acquisito da The Kraft Heinz Company il 100% del capitale sociale della società di nuova costituzione Plasmon S.r.l., tra cui anche lo stabilimento di Latina. Il costo dell'operazione si aggira sui 124,3 milioni di euro, interamente corrisposti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Carrefour comprata da NewPrinces, torna lo storico marchio italiano
Leggi anche: Concluso dopo circa 2 ore l'incontro Usa-Cina Trump: «C'è l'accordo con Xi a breve la firma Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina»
Plasmon torna in TV con la campagna mangiare è molto più che mangiare firmata DUDE.
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.