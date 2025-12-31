E' fatta | Plasmon torna italiana Concluso l' accordo con NewPrinces

È stato ufficialmente concluso l’accordo tra NewPrinces e The Kraft Heinz Company, che ha portato all’acquisizione totale di Plasmon S.p.A. La società, recentemente costituita, ora fa parte del gruppo NewPrinces, segnando il ritorno di Plasmon in Italia. Questa operazione rappresenta una tappa importante per il mercato alimentare nazionale, consolidando la presenza del brand nel settore dei prodotti per l’infanzia.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.