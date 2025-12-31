E’ del negozio ’Kult’ la vetrina più bella

Il negozio Kult di Monica Nardi si è aggiudicato il primo premio della 15ª edizione del concorso ‘La vetrina più bella’. La vetrina, curata con attenzione e stile, si distingue per l’equilibrio e l’eleganza della presentazione. Questa vittoria testimonia l’impegno del negozio nel valorizzare l’estetica e l’attenzione ai dettagli, offrendo ai clienti un’esperienza visiva di qualità.

Al negozio Kult di abbigliamento di Monica Nardi il primo premio del concorso ' La vetrina più bella ', giunto alla 15° edizione. Anche quest'anno l'associazione Promidea di Donatella Visconti ha consegnato i riconoscimenti agli esercizi commerciali della città che con i loro addobbi hanno reso più suggestivo il Natale. Di ieri pomeriggio la premiazione con la presidente di Promidea Donatella Visconti e la consigliera comunale Laura Barsotti. Al secondo posto il negozio di artigianato 'A mano a mano' di via Roma, sul terzo gradino del podio è salita 'L'arte di creare' di via Cavour. Quarto posto per la pasticceria Martinelli di via 7 Luglio e quinto posto per il ristorante Eden di via Verdi.

