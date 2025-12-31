È arrivato un cuore nuovo la reazione di Pietro in ospedale dopo un anno di attesa – Il video

Il 18 e il 20 dicembre, presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, due bambini di 6 e 8 anni hanno ricevuto un nuovo cuore dopo un lungo periodo di attesa. La notizia rappresenta un importante passo avanti nel campo delle terapie cardiache pediatriche, offrendo nuove speranze alle famiglie coinvolte. Un momento di grande significato che testimonia l’impegno della medicina e la solidarietà di chi dona.

Due bambini di 6 e 8 anni hanno ricevuto un nuovo cuore il 18 e il 20 dicembre scorsi all' Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove erano in lista d'attesa da tempo. Gli interventi, eseguiti da due diverse equipe cardiochirurgiche guidate dai dottori Lorenzo Galletti e Adriano Carotti, sono riusciti perfettamente. Dopo diversi giorni in coma farmacologico, i piccoli pazienti sono stati risvegliati proprio la mattina della Vigilia. A rendere possibile tutto questo, la scelta delle famiglie di altri due bambini della stessa età che hanno acconsentito alla donazione degli organi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ospedale Bambino Gesu? (@ospedalepediatricobambinogesu) Natale in terapia intensiva insieme ai genitori.

