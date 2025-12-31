È arrivato il cuore | la gioia in ospedale del piccolo Pietro aspettava da un anno e mezzo

31 dic 2025

Il Natale di Pietro, un bambino di otto anni, è stato segnato da un momento di grande significato: dopo un’attesa di circa un anno e mezzo, ha ricevuto un nuovo cuore in ospedale. Questa operazione rappresenta un importante passo nel suo percorso di cura, portando speranza e miglioramento alla sua salute. Un evento che, per lui e la sua famiglia, resterà sicuramente un ricordo speciale.

Per il piccolo Pietro è stato un Natale senza dubbio indimenticabile. Il bimbo di 8 anni ha ricevuto il regalo che attendeva da circa un anno e mezzo: un cuore nuovo. Lo scorso 20 dicembre il bambino è stato sottoposto con successo al trapianto nell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Si è. 🔗 Leggi su Today.it

