È arrivato il cuore | la gioia in ospedale del piccolo Pietro aspettava da un anno e mezzo

Il Natale di Pietro, un bambino di otto anni, è stato segnato da un momento di grande significato: dopo un’attesa di circa un anno e mezzo, ha ricevuto un nuovo cuore in ospedale. Questa operazione rappresenta un importante passo nel suo percorso di cura, portando speranza e miglioramento alla sua salute. Un evento che, per lui e la sua famiglia, resterà sicuramente un ricordo speciale.

