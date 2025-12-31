Due bambini di sei e otto anni, in lista da tempo per un trapianto, hanno ricevuto con gioia la notizia di aver trovato un cuore nuovo. All’Ospedale Bambino Gesù, questa inattesa opportunità rappresenta un importante passo verso il recupero e la speranza. Un momento di grande emozione, che testimonia l’importanza della donazione e dell’impegno nel prendersi cura dei più piccoli.

Un regalo di Natale inaspettato: due cuori nuovi per due bambini di sei e otto anni. È la sorpresa arrivata all’ Ospedale Bambino Gesù per due bimbi da tempo in lista per un trapianto. L’ospedale ha immortalato il momento in cui a uno dei due, il più grande, viene data la lieta notizia. La generosità delle famiglie di altri due piccoli, loro coetanei, ha trasformato il sogno in realtà: gli interventi, effettuati il 18 e il 20 dicembre, sono andati bene ed i bimbi, dopo vari giorni in coma farmacologico, sono stati ‘risvegliati’ completamente il giorno della Vigilia: in via eccezionale, hanno così potuto trascorrere la festa nel reparto di terapia intensiva insieme alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È arrivato il cuore”: il bambino di otto anni reagisce emozionato alla notizia dei dottori. Aspettava il trapianto da oltre un anno

Leggi anche: "È arrivato il cuore": la gioia in ospedale del piccolo Pietro, aspettava da un anno e mezzo

Leggi anche: Doppio trapianto di cuore al Bambino Gesù su bambini di 6 e 8 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma: È arrivato il cuore, la gioia del piccolo paziente del Bambino Gesù; È arrivato il cuore!: la gioia del bimbo alla notizia che potrà fare il trapianto; Roma | È arrivato il cuore la gioia del piccolo paziente del Bambino Gesù.

Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due cardiopatici di 6 e 8 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due cardiopatici di 6 e 8 anni ... tg24.sky.it