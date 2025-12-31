Due treni turistici verso Machu Picchu in Perù si sono scontrati | almeno 1 morto e 30 feriti

Due treni turistici diretti a Machu Picchu, in Perù, si sono scontrati martedì, causando almeno un morto e circa 30 feriti. L’incidente si è verificato nel sud-est del paese, coinvolgendo passeggeri in viaggio verso il celebre sito archeologico. Le autorità stanno ancora accertando le cause dello scontro e le condizioni delle persone coinvolte.

Due treni che trasportavano turisti al famoso sito archeologico peruviano di Machu Picchu, nel sud-est del Perù, si sono scontrati martedì, uccidendo almeno una persona e ferendo circa 30 passeggeri. La persona morta è un macchinista di 61 anni, secondo Jhonathan Castillo Gonzalez, capitano del dipartimento di polizia di Cuzco. Ha dichiarato all’Associated Press che la ferrovia ha sospeso i servizi lungo la linea ferroviaria che collega Machu Picchu alla vicina città di Cuzco dopo l’incidente. Secondo la compagnia che gestisce la ferrovia, un treno proveniente da Machu Picchu si è scontrato con un treno diretto lì nel primo pomeriggio, nei pressi di Qoriwayrachina, anch’esso un sito archeologico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Due treni turistici, verso Machu Picchu in Perù, si sono scontrati: almeno 1 morto e 30 feriti Leggi anche: Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti Leggi anche: Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Perù, scontro tra due treni verso Machu Picchu: morto un macchinista e decine di feriti; Scontro tra due treni diretti a Machu Picchu, un morto e quaranta turisti feriti; Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 feriti; Due treni turistici, verso Machu Picchu in Perù, si sono scontrati: almeno 1 morto e 30 feriti. Due treni turistici, verso Machu Picchu in Perù, si sono scontrati: almeno 1 morto e 30 feriti - est del Perù, si sono scontrati martedì, uccidendo almeno una persona e ferendo circa 30 passeggeri. msn.com

Perù, scontro tra due treni verso Machu Picchu: morto un macchinista e decine di feriti - Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha provocato una vittima e il ferimento di almeno 30 persone nel sud del Perù. msn.com

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 turisti feriti - Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha causato un morto ed il ferimento di 40 persone, la maggior parte in condizioni gravi, nel sud del Perù. ansa.it

Una composizione omogenea di Treni Turistici Italiani a Milano Centrale. Video di Roberto Fregnan. #Treni #milano #ferrovie - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.