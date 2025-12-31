due risse in pochi giorni chiuso locale a chiesina uzzanese

A Chiesina Uzzanese, nel Pistoiese, un locale è stato chiuso e sospeso per 15 giorni dal questore Marco Dalpiaz, a seguito di due risse avvenute in pochi giorni. Il provvedimento mira a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza della collettività. La decisione si inserisce in un'azione di controllo volta a prevenire ulteriori episodi di violenza e a tutelare i cittadini.

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 31 dicembre 2025 – Il questore di Pistoia Marco Dalpiaz ha firmato un provvedimento di chiusura e sospensione immediata per 15 giorni di un locale di Chiesina Uzzanese per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato adottato dopo che i poliziotti del commissariato di Pescia erano intervenuti presso lo stesso locale per due distinte risse avvenute in poco tempo. Fatti, quelli avvenuti, che la Questura ha valutate di una certa gravità e che hanno richiesto l’intervento non solo degli agenti del commissariato pesciatino ma anche dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

