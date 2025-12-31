Due edifici una rotatoria e parcheggi in zona Boito

È stato approvato il piano attuativo per l’area di via Carissimi, all’angolo con via Boito, nel quartiere Cazzaniga. L’intervento prevede la realizzazione di due edifici, una rotatoria e parcheggi, contribuendo a migliorare la viabilità e l’offerta abitativa nella zona. La nuova configurazione si inserisce in un processo di riqualificazione urbana volto a valorizzare lo sviluppo sostenibile e la funzionalità del quartiere.

Via libera anche al piano attuativo per l'area di via Carissimi, all'angolo con via Boito, nel quartiere Cazzaniga. La riqualificazione prevede la realizzazione di nuovi edifici residenziali e interventi pubblici. La delibera di giunta dà seguito alla proposta presentata due anni fa dal Consorzio volontario Carissimi, che rappresenta la maggioranza dei proprietari dell'area catastale coinvolta. L'intervento interessa un lotto di 11.514 metri quadrati e prevede la costruzione di due edifici a uso residenziale e una serie di opere a interesse pubblico, come l'ampliamento del sedime stradale di via Carissimi con l'installazione di una rotatoria per l'inversione di marcia, la creazione di parcheggi pubblici e un'area verde attrezzata.

