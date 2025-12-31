Due anni e mezzo in Consiglio Il presidente Davide Ciacci | La politica che passione!

Davide Ciacci, 39 anni, è presidente del Consiglio comunale, eletto nella lista del sindaco Nicoletta Fabio. Con due anni e mezzo di esperienza in Consiglio, si distingue per il suo ruolo di garanzia e imparzialità. La sua passione per la politica si riflette nel suo impegno quotidiano, contribuendo alla gestione amministrativa del Comune con competenza e attenzione alle esigenze della comunità.

Ha solo 39 anni, ma l'esperienza amministrativa non gli manca. Davide Ciacci, civico eletto nella lista del sindaco Nicoletta Fabio, ricopre il delicato ruolo di presidente del Consiglio comunale, attento a essere super partes e ad avere un ruolo di garanzia. Presidente, siamo al giro di boa del mandato: quali provvedimenti del Consiglio comunale hanno fatto la differenza in questi due anni e mezzo? "A parte gli atti ordinari relativi al Bilancio, approvati senza mai un problema, ci sono state varianti urbanistiche di rilievo come quella per Le Scotte, quella per i lavori sulla Monsindoli-Monteroni e, di recente, quella molto attesa su Costalpino.

