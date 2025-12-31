Due ace per Bottolo Boninfante in serata no

Nella partita, Bottolo si distingue con due ace, mentre Boninfante non riesce a ripetere la buona performance della serata precedente. D’heer si conferma con sei punti, mostrando solidità in difesa e attacco, con una buona percentuale in attacco (4/7). La sua presenza in battuta, soprattutto nel secondo set, contribuisce alla continuità della squadra. Un confronto equilibrato con momenti di efficienza e altre meno incisivi.

D'heer 6: a muro si fa sentire poco o nulla, in attacco fa 47, la sufficienza se la prende per i discreti turni in battuta, specie nel secondo set. Gargiulo 7-: si nota poco, tuttavia è perfetto in fase d'attacco, addirittura stampa un superlativo 88. Meno performante al servizio e ancor più a muro. Loeppky 5: dei tre schiacciatori biancorossi si presentava come il più in forma, però il canadese è stato altalenante. Come a impersonificare la stessa Lube, tanto da aprire la gara con un pessimo 16 nel primo set. Termina con 12 punti, il 42% d'attacco. Boninfante 5: il 2004 incappa in una serata da dimenticare.

