Droni Cia in Venezuela | perché lo scontro tra Washington e Caracas si fa più pericoloso

Le recenti operazioni condotte dalla CIA con droni in Venezuela evidenziano un aumento delle tensioni tra Washington e Caracas. Questa escalation militare, riportata dalla CNN, solleva interrogativi sulla sicurezza nella regione e sul possibile avvicinarsi di un confronto più ampio tra le due nazioni. È importante analizzare gli sviluppi per comprendere le implicazioni di tali azioni nel contesto geopolitico latinoamericano.

Si avvicina una guerra tra Washington e Caracas? Martedì, la Cnn ha riferito che, all’inizio di dicembre, la Cia ha condotto un attacco con dei droni contro una struttura portuale situata lungo la costa del Venezuela. Si tratta della prima operazione di questa natura effettuata dagli Stati Uniti all’interno del Paese latinoamericano. Secondo The Hill, “l’attacco è stato condotto dalla Cia ai sensi del Titolo 50, che fornisce un quadro giuridico per le attività di intelligence degli Stati Uniti, comprese le missioni segrete, anziché del Titolo 10, che regola i doveri e le responsabilità delle forze armate statunitensi, come gli schieramenti e gli attacchi palesi”. 🔗 Leggi su Panorama.it

