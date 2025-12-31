Le previsioni meteorologiche per la Toscana segnalano possibili nevicate nelle zone montane, in particolare sull’Appennino orientale al confine con l’Emilia Romagna. Tuttavia, per le quote più basse, le precipitazioni sono meno probabili. Restano comunque aggiornamenti utili per pianificare il Capodanno, con la possibilità di un brindisi sotto i fiocchi nelle aree più alte della regione.

Firenze, 31 dicembre 2025 – Nevicherà nelle località montane toscane? Sarà un brindisi di Capodanno indimenticabile sotto i fiocchi? Le previsioni indicano che le precipitazioni dovrebbero effettivamente avvenire nella parte orientale della regione sugli Appennini in corrispondenza del confine con l’ Emilia Romagna. Nevicate che hanno portato addirittura la Regione Toscana a diffondere un’allerta gialla per neve che riguarda diversi comuni. Fenomeni limitati ma che comunque dovrebbero dare una spolverata di bianco tra la mattina e il pomeriggio del 1 gennaio. Ma ecco le previsioni. Mercoledì 31 dicembre sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dove nevicherà in Toscana: brindisi sotto i fiocchi anche a quote basse? Allerta e previsioni

