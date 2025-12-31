Le attività illecite legate ai furti di oro e beni di valore si svolgono spesso in punti specifici della città. Dai depositi in cassette di sicurezza ai macchinari per cancellare i nomi, fino agli incontri in auto per contrattare prezzi di orologi. I soldi e i preziosi finiscono in garage di via Norico, vicino a via Mecenate, evidenziando un sistema ben organizzato di smistamento e gestione dei beni rubati.

Gli incontri in macchina per contrattare il prezzo degli orologi, sempre in via Benaco. Il deposito di soldi e preziosi in un garage di via Norico, a due passi da via Mecenate. I macchinari per eliminare da fedi e collane i nomi incisi e renderle così più difficilmente riconoscibili. E redditi dichiarati del tutto incompatibili con il tenore di vita degli indagati, proprietari di case e auto e mariti di donne percettrici del reddito di cittadinanza. È il quadro che emerge dall’indagine della Squadra mobile che ha individuato e battuto per mesi i canali di ricettazione di una banda di ladri d’appartamento, sequestrando beni per oltre un milione di euro: a valle degli accertamenti investigativi coordinati dai pm Milda Milli e Carlo Scalas, il gip Mattia Fiorentini ha mandato in carcere gli albanesi Kastriot Lesi e Arber Prenjazi, 36 e 52 anni, e il cinquantanovenne peruviano Juan Luis Garcia Villavicencio, mentre ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per il cinquantasettenne italiano Carlo Vigorito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dove finiscono i bottini dei furti. I chili d’oro in cassetta di sicurezza e i macchinari per togliere i nomi

Leggi anche: Furti di gioielli e opere d’arte: dove finiscono? Ricettatori e collezionisti: un mercato da 6 miliardi

Leggi anche: Assegnati 2 Delfino d'oro e 17 Ciattè d'oro (5 alla memoria), i nomi dei destinatari

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Furti a Mortara e Pietra de' Giorgi: case a soqquadro per magri bottini - Due furti in abitazioni, in due zone diverse della provincia, in Lomellina e Oltrepò pavese, con il comune denominatore delle case messe completamente a soqquadro, per dei ... ilgiorno.it

Ancora furti in abitazione. Bottini magri ma danni alti - Altri due furti in abitazioni, in zone diverse della provincia di Pavia, nella stessa fascia oraria pomeridiana. ilgiorno.it

I bottinieri di Siena. Dal Medioevo in poi, sotto Siena si è sviluppata una rete di cunicoli idrici chiamata bottini, costruita per portare acqua in città attraverso canali sotterranei scavati e rivestiti, usati fino a tempi recenti e in parte ancora legati alle fonti storiche. I - facebook.com facebook