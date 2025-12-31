Douglas Luiz ecco quanto ha incassato la Juve finora e quanto manca per il riscatto del Nottingham Forest | le ultime sull’ex bianconero

Ecco un aggiornamento su Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus. Si analizzano i dettagli finanziari relativi all'incasso della Vecchia Signora e al riscatto del Nottingham Forest, evidenziando la situazione attuale e le cifre coinvolte. Una panoramica chiara e precisa per comprendere gli aspetti economici legati all’operazione e il percorso del giocatore.

Douglas Luiz, quanto manca per il riscatto del Nottingham Forest e quanto incasserà la Vecchia Signora dalla sua conseguente cessione. L’avventura di Douglas Luiz con la maglia della Juventus si è conclusa dopo una sola e complicata stagione, segnata da infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative. Il centrocampista brasiliano, classe 1998, ha fatto ritorno in Premier League per vestire la maglia del Nottingham Forest. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che tuttavia prevede clausole specifiche in grado di trasformare il trasferimento in un obbligo di acquisizione a titolo definitivo nel 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz, ecco quanto ha incassato la Juve finora e quanto manca per il riscatto del Nottingham Forest: le ultime sull’ex bianconero Leggi anche: Douglas Luiz, ecco quanto ha incassato al Juve finora e quanto manca per il riscatto del Nottingham Forest: le ultime sull’ex Juve Leggi anche: Douglas Luiz, ecco quanto dista il riscatto da parte del Nottingham Forest: il ritorno in campo del brasiliano riaccende la clausola. Le ultime Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Douglas Luiz 90' in panchina col Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus; Il punto sui giocatori in prestito (in entrata e in uscita) nella Juventus; Douglas Luiz al Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus; Calciomercato Juventus news/ Douglas Luiz rischia di tornare: come stanno i prestiti? (oggi 27 dicembre 2025). Douglas Luiz 90' in panchina col Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus - Douglas Luiz è passato al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto: ecco quali sono le condizioni che farebbero scattare l'obbligo di acquisto a titolo definitivo. calciomercato.com

Panchina per Douglas Luiz in Nottingham-Everton: si complica il riscatto - Nell'accordo per la cessione di Douglas Luiz dalla Juventus al Nottingham, era stato stabilito che l'obbligo del riscatto scattava quando il brasiliano aveva ottenuto almeno quindici ... tuttojuve.com

La Juventus conta di incassare 50 milioni dai riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz: i dettagli - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dei riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz da parte rispettivamente di Atletico Madrid e Nottingham Forest. tuttojuve.com

Juve, il pagellone 2025: disastro Motta, rinascita Spalletti, incubo Douglas Luiz e luce Yildiz - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.