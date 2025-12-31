Douglas Luiz ecco quanto ha incassato al Juve finora e quanto manca per il riscatto del Nottingham Forest | le ultime sull’ex Juve
Ecco un aggiornamento su Douglas Luiz, ex Juventus, con dettagli sui guadagni finora percepiti al Nottingham Forest e sul costo residuo per il riscatto. La notizia include anche le cifre che la Juventus riceverà dalla sua eventuale cessione, offrendo un quadro chiaro sulla situazione attuale del giocatore e le implicazioni economiche per le parti coinvolte.
Douglas Luiz, quanto manca per il riscatto del Nottingham Forest e quanto incasserà la Vecchia Signora dalla sua conseguente cessione. L’avventura di Douglas Luiz con la maglia della Juventus si è conclusa dopo una sola e complicata stagione, segnata da infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative. Il centrocampista brasiliano, classe 1998, ha fatto ritorno in Premier League per vestire la maglia del Nottingham Forest. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che tuttavia prevede clausole specifiche in grado di trasformare il trasferimento in un obbligo di acquisizione a titolo definitivo nel 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Douglas Luiz, ecco quanto dista il riscatto da parte del Nottingham Forest: il ritorno in campo del brasiliano riaccende la clausola. Le ultime
Leggi anche: Mercato Juve, le ultime su Douglas Luiz: riscatto obbligatorio più lontano? La posizione del Nottingham Forest e cosa può succedere
Douglas Luiz 90' in panchina col Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus; Il punto sui giocatori in prestito (in entrata e in uscita) nella Juventus; Douglas Luiz al Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus; Calciomercato Juventus news/ Douglas Luiz rischia di tornare: come stanno i prestiti? (oggi 27 dicembre 2025).
Panchina per Douglas Luiz in Nottingham-Everton: si complica il riscatto - Nell'accordo per la cessione di Douglas Luiz dalla Juventus al Nottingham, era stato stabilito che l'obbligo del riscatto scattava quando il brasiliano aveva ottenuto almeno quindici ... tuttojuve.com
Douglas Luiz 90' in panchina col Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus - Douglas Luiz è passato al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto: ecco quali sono le condizioni che farebbero scattare l'obbligo di acquisto a titolo definitivo. calciomercato.com
Douglas Luiz, futuro ancora in bilico: il Nottingham non ha ancora fatto scattare l’obbligo - L’avventura di Douglas Luiz alla Juventus sembra essersi chiusa la scorsa estate, ma il suo futuro potrebbe incrociare nuovamente Torino. tuttojuve.com
Juve, il pagellone 2025: disastro Motta, rinascita Spalletti, incubo Douglas Luiz e luce Yildiz - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.