Dormire in tenda davanti all' ospedale | la sanità ridotta a resistenza

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha deciso di trascorrere alcune notti in tenda davanti all’ospedale Ferdinando Veneziale, come forma di protesta e testimonianza delle condizioni della sanità locale. Questa scelta mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle criticità del sistema sanitario, evidenziando la necessità di interventi concreti per migliorare i servizi e le strutture.

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, sta trascorrendo queste fredde notti in tenda davanti all'ospedale Ferdinando Veneziale. Questo gesto simbolico e radicale è una protesta contro il progressivo definanziamento della sanità pubblica e la prospettata razionalizzazione dei servizi sanitari.

Il sindaco di Isernia e le notti in tenda per salvare l'ospedale - Il “Veneziale” rischia di perdere anche i servizi essenziali a causa dei tagli e per la carenza di medici. avvenire.it

Sindaco dorme in tenda davanti all’ospedale, Bussone: «Pronti come Uncem a una dura manifestazione di piazza» - «Siamo tutti con Piero Castrataro, primo cittadino di Isernia, che ha deciso di passare le prossime notti davanti all’ospedale “Veneziale”. ecoaltomolise.net

Dalla scorsa notte Piero Castrataro, sindaco di Isernia, ha deciso di dormire in una piccola tenda sistemata proprio davanti all’ingresso del “Veneziale”, l’ospedale della città molisana che negli anni è stato già privato di alcuni reparti e servizi e che ora rischia - facebook.com facebook

