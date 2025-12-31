Dormire in tenda davanti all' ospedale | la sanità ridotta a resistenza

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha deciso di trascorrere alcune notti in tenda davanti all’ospedale Ferdinando Veneziale, come forma di protesta e testimonianza delle condizioni della sanità locale. Questa scelta mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle criticità del sistema sanitario, evidenziando la necessità di interventi concreti per migliorare i servizi e le strutture.

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, sta trascorrendo queste fredde notti in tenda davanti all’ospedale Ferdinando Veneziale. Questo gesto simbolico e radicale è una protesta contro il progressivo definanziamento della sanità pubblica e la prospettata razionalizzazione dei servizi sanitari. 🔗 Leggi su Today.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

