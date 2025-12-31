Doppio incidente sulle piste da sci a San Domenico feriti un bambino e una donna

Recentemente, nelle piste di San Domenico, situate nella Val Divedro, si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto un bambino e una donna. Gli eventi si sono verificati nei giorni scorsi e hanno richiesto interventi di soccorso. Questi episodi evidenziano l'importanza di mantenere comportamenti sicuri durante le attività sulla neve.

Doppio incidente sulle piste da sci di San Domenico.É successo nei giorni scorsi nel comprensorio della Val Divedro. Il primo caso ha riguardato un bambino di 11 anni che è caduto e si è fratturato un braccio. Il secondo incidente si è verificato lunedì 29 dicembre, quando una donna di 47 anni è.

Bagolino, incidente sulle piste da sci: grave sciatore 57enne - L'episodio si è verificato nella mattinata di sabato 27 dicembre sulla pista Persek1 del comprensorio Maniva Ski. quibrescia.it

Sconto in pista al Maniva: sciatore trasportato in elisoccorso al Civile - L’incidente lungo la Persek1, un 57enne ha perso conoscenza, necessario il ricovero a Brescia. giornaledibrescia.it

