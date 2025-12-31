Doppia linea continua in galleria | i folli sorpassi di un’auto a tutta velocità

Un'auto ha effettuato dieci sorpassi a tutta velocità all’interno di una galleria, ignorando la doppia linea continua. La Polizia Provinciale ha confermato che tra i veicoli coinvolti ci sono stati anche alcuni camion. Questi comportamenti rappresentano un grave rischio per la sicurezza stradale, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e rispetto delle norme nel rispetto della sicurezza di tutti gli utenti.

Sorpassi a tutta velocità in galleria, nonostante la doppia linea continua. Non uno, ma – stando a quanto accertato dalla Polizia Provinciale – ben dieci veicoli superati, tra cui anche alcuni camion. Manovre azzardate e vietate, in parte riprese da un altro automobilista, postate sulla pagina La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

