Dopo l’arte anche la musica emergente arriva all’aeroporto di Orio con Simone Foti

Al Milan Bergamo Airport di Orio al Serio, l’offerta culturale si amplia con l’ingresso della musica emergente, dopo aver ospitato eventi dedicati alle arti visive. Questa iniziativa mira a valorizzare il talento locale e a rendere più piacevole l’esperienza dei passeggeri, offrendo momenti di ascolto e scoperta musicale. Simone Foti è il primo artista a partecipare a questa nuova proposta culturale, che si inserisce nel percorso di arricchimento dell’ambiente aeroportuale.

Orio al Serio. Dopo le iniziative dedicate alle arti visive, anche la musica emergente trova spazio al Milan Bergamo Airport. Il cantautore Simone Foti, originario di Clusone, si è esibito martedì nello scalo bergamasco presentando alcuni brani del suo nuovo EP, tra cui "Sopra le nuvole", accanto a canzoni già note del suo repertorio come "Rimini Cocktail". L'iniziativa rientra nel percorso promosso da steelbloom, realtà impegnata nella valorizzazione dei talenti emergenti, che estende così il proprio progetto culturale anche alla musica d'autore, offrendo ai giovani cantautori l'opportunità di incontrare un pubblico ampio, eterogeneo e non convenzionale.

