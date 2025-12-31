Donnarumma ha una convinzione assoluta l'Italia sarà ai Mondiali | Ha rimandato anche le nozze

Donnarumma ha dichiarato con certezza che l’Italia parteciperà ai Mondiali, anche rinunciando a importanti impegni personali come il matrimonio con Alessia. La sua dedizione alla maglia azzurra evidenzia l’importanza che attribuisce alla qualificazione e alla competizione internazionale, sottolineando il suo impegno e la concentrazione nel perseguire gli obiettivi della Nazionale italiana.

