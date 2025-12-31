Donnarumma ha una convinzione assoluta l'Italia sarà ai Mondiali | Ha rimandato anche le nozze
Donnarumma ha dichiarato con certezza che l’Italia parteciperà ai Mondiali, anche rinunciando a importanti impegni personali come il matrimonio con Alessia. La sua dedizione alla maglia azzurra evidenzia l’importanza che attribuisce alla qualificazione e alla competizione internazionale, sottolineando il suo impegno e la concentrazione nel perseguire gli obiettivi della Nazionale italiana.
Gigio Donnarumma ha rinunciato anche a sposare la sua amata Alessia pur di non perdere la concentrazione per gli impegni della Nazionale italiana. L'obiettivo Mondiali, che il portiere insegue invano dal 2016, d quando prese il posto di Buffon in Azzurro, ha la priorità su tutto: "Ha rimandato le nozze, pensa solo a quello". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perché l’Eritrea ha “falsato” le qualificazioni ai Mondiali: calciatori ostaggio di una dittatura
Leggi anche: Un giocatore ha convinto Donnarumma ad andare al Manchester City: “Mi ha scritto, ha insistito”
Donnarumma ha una convinzione assoluta, l'Italia sarà ai Mondiali: Ha rinunciato anche alle nozze.
Donnarumma ha una convinzione assoluta, l’Italia sarà ai Mondiali: “Ha rinunciato anche alle nozze” - Gigio Donnarumma ha rinunciato anche a sposare la sua amata Alessia pur di non perdere la concentrazione per gli impegni della Nazionale italiana ... fanpage.it
Ufficiale Donnarumma al Manchester City: il messaggio ai tifosi - Gigio Donnarumma saluta ufficialmente il Psg e diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Manchester City. corrieredellosport.it
Pagina 2 | Ufficiale Donnarumma al Manchester City: il messaggio ai tifosi - Gigio Donnarumma saluta ufficialmente il Psg e diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Manchester City. corrieredellosport.it
DONNARUMMA È IL MIGLIOR PORTIERE DEL 2025 È proprio così: Gianluigi Donnarumma ha vinto il titolo di Miglior Portiere FIFA 2025. Dopo una stagione straordinaria con il PSG e la conquista del Triplete, il portiere del Manchester City è diventato il pri - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.