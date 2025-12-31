Donazione del Conad alla Caritas | Un segnale per il territorio

Conad Bengasi e San Pietro in Vincoli hanno scelto di sostenere la comunità attraverso una donazione a Caritas, simbolo di solidarietà e attenzione al territorio. Un gesto che testimonia l’impegno dei punti vendita nel contribuire al benessere locale, soprattutto in un periodo di particolare sensibilità come il Natale. Questa iniziativa rafforza il ruolo delle attività commerciali come parte integrante della comunità, promuovendo valori di solidarietà e mutuo supporto.

Natale di solidarietà per i Conad Bengasi e San Pietro in Vincoli. I due negozi hanno destinato un contributo complessivo di 3.330 euro alle Caritas dei rispettivi territori. I soci Conad Gualtiero Mariotti e Marta Rossi hanno consegnato la somma ai referenti delle organizzazioni di volontariato, al termine dell’iniziativa solidale in cui hanno coinvolto i negozi di cui sono responsabili. La raccolta è stata organizzata in occasione delle festività natalizie: dal 15 al 24 dicembre sono stati destinati in beneficenza 10 centesimi per ogni scontrino emesso. A beneficiare del sostegno saranno la Caritas della Pianta-Ospedaletto di Forlì e quella di San Pietro in Vincoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

