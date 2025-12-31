Donald Trump come il gladiatore | E siamo solo all’inizio Il video per preparare la squadra al 2026

Da ilfattoquotidiano.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha diffuso un video che raffigura Donald Trump come un gladiatore, paragonandolo a Russell Crowe ne Il Gladiatore. Il messaggio, intitolato “E siamo solo all’inizio”, mira a preparare la squadra politica per il 2026. Un’immagine forte e simbolica, volta a trasmettere determinazione e resilience in un contesto di sfide future.

La Casa Bianca ha pubblicato un video in cui Donald Trump viene paragonato a Russel Crowe ne Il Gladiatore. Nella clip il presidente degli Stati Uniti è raffigurato come Massimo Decimo Meridio quando sprona le truppe prima della battaglia. Il video, intitolato “ il presidente Trump prepara la sua squadra per il 2026 ”, riprende frasi iconiche del film come “Al mio segnale, scatenate l’inferno” e “Forza e onore”, accompagnate da musica ritmata, alternate a immagini di Trump e della moglie Melania durante visite alle forze armate statunitensi. “Siamo solo all’inizio”, recita invece la didascalia che accompagna le immagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

donald trump come il gladiatore e siamo solo all8217inizio il video per preparare la squadra al 2026

© Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump come il gladiatore: “E siamo solo all’inizio”. Il video per “preparare la squadra al 2026”

Leggi anche: Trump e la promessa per il 2026, la scena cult del Gladiatore: «Al mio segnale scatenate l’inferno» – Il video

Leggi anche: Trump come il gladiatore nel video della Casa Bianca: così il presidente Usa prepara il suo team al 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

donald trump gladiatore siamoTrump come il gladiatore, così il presidente Usa prepara il suo team al 2026 - Nel video della Casa Bianca affiancate le immadini di Russel Crowe che sprona le sue truppe prima della battaglia a quelle del tycoon, con il messaggio: “Trump sta preparando il suo team al 2026. msn.com

donald trump gladiatore siamoTrump in versione Gladiatore, nel 2026 vuole "scatenare l'inferno" - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

donald trump gladiatore siamoTrump si prepara al prossimo anno come il gladiatore: "Al mio segnale scatenate l'inferno" - Il profilo ufficiale della Casa bianca ha condiviso un video dove si riprende la famosa scena del film con protagonista Russell Crowe ... today.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.