Donald Trump come il gladiatore | E siamo solo all’inizio Il video per preparare la squadra al 2026

La Casa Bianca ha diffuso un video che raffigura Donald Trump come un gladiatore, paragonandolo a Russell Crowe ne Il Gladiatore. Il messaggio, intitolato “E siamo solo all’inizio”, mira a preparare la squadra politica per il 2026. Un’immagine forte e simbolica, volta a trasmettere determinazione e resilience in un contesto di sfide future.

La Casa Bianca ha pubblicato un video in cui Donald Trump viene paragonato a Russel Crowe ne Il Gladiatore. Nella clip il presidente degli Stati Uniti è raffigurato come Massimo Decimo Meridio quando sprona le truppe prima della battaglia. Il video, intitolato " il presidente Trump prepara la sua squadra per il 2026 ", riprende frasi iconiche del film come "Al mio segnale, scatenate l'inferno" e "Forza e onore", accompagnate da musica ritmata, alternate a immagini di Trump e della moglie Melania durante visite alle forze armate statunitensi. "Siamo solo all'inizio", recita invece la didascalia che accompagna le immagini.

