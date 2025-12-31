Don Rodrigo è fuori pericolo | Scherza e saluta tutti Giallo sull' aggressione deliberata
Don Rodrigo, rimasto ferito nell'aggressione di mercoledì, è ora fuori pericolo dopo l'intervento chirurgico di ieri. Il sacerdote si è mostrato in buona salute, scherzando con i presenti e salutando tutti. Restano da chiarire i motivi dell'aggressione, ancora oggetto di indagini, mentre la comunità si stringe intorno a lui in un momento di ripresa e speranza.
È andato a buon fine l'intervento chirurgico eseguito ieri su Rodrigo Grajales Gaviria, il sacerdote ferito mercoledì in centro storico. I medici dell'ospedale di Baggiovara lo hanno sottoposto a un'operazione per suturare la ferita riportata al collo, vasta ma fortunatamente non così profonda da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: "Ti abbiamo trovato un lavoro". FdI "scherza" con Landini per la figuraccia sull'aggressione inventata
Leggi anche: Aggressione al sindaco di Castiglione, intervento riuscito: Carmine Siano è fuori pericolo
Don Rodrigo Gaviria, collaboratore della parrocchia San Giovanni. Il religioso è stato colpito al collo e sottoposto ad intervento chirurgico. Sarebbe fuori pericolo - facebook.com facebook
L'ex #Udinese Rodrigo #Becao potrebbe tornare in #SerieA: il #Fenerbahçe l'ha messo fuori rosa e diversi club italiani valutano l'affare. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.