Don Rodrigo è fuori pericolo | Scherza e saluta tutti Giallo sull' aggressione deliberata

Don Rodrigo, rimasto ferito nell'aggressione di mercoledì, è ora fuori pericolo dopo l'intervento chirurgico di ieri. Il sacerdote si è mostrato in buona salute, scherzando con i presenti e salutando tutti. Restano da chiarire i motivi dell'aggressione, ancora oggetto di indagini, mentre la comunità si stringe intorno a lui in un momento di ripresa e speranza.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.