Don Rodrigo è fuori pericolo | Scherza e saluta tutti Giallo sull' aggressione deliberata

Da modenatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Rodrigo, rimasto ferito nell'aggressione di mercoledì, è ora fuori pericolo dopo l'intervento chirurgico di ieri. Il sacerdote si è mostrato in buona salute, scherzando con i presenti e salutando tutti. Restano da chiarire i motivi dell'aggressione, ancora oggetto di indagini, mentre la comunità si stringe intorno a lui in un momento di ripresa e speranza.

È andato a buon fine l'intervento chirurgico eseguito ieri su Rodrigo Grajales Gaviria, il sacerdote ferito mercoledì in centro storico. I medici dell'ospedale di Baggiovara lo hanno sottoposto a un'operazione per suturare la ferita riportata al collo, vasta ma fortunatamente non così profonda da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

don rodrigo 232 fuori pericolo scherza e saluta tutti giallo sull aggressione deliberata

© Modenatoday.it - Don Rodrigo è fuori pericolo: "Scherza e saluta tutti". Giallo sull'aggressione deliberata

Leggi anche: "Ti abbiamo trovato un lavoro". FdI "scherza" con Landini per la figuraccia sull'aggressione inventata

Leggi anche: Aggressione al sindaco di Castiglione, intervento riuscito: Carmine Siano è fuori pericolo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.