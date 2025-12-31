Domani la Bulgaria adotterà l' euro

Domani la Bulgaria passerà ufficialmente all'euro, sostituendo il lev come valuta nazionale. Con l'adozione dell'euro, il paese entra a far parte dell’Eurozona, diventando il 21° Stato membro. Questa transizione segna un passo importante nell'integrazione economica europea, offrendo nuove opportunità di stabilità e cooperazione commerciale. La modifica sarà effettiva a partire dalla mezzogiorno, segnando un momento significativo per l'economia bulgara.

13.30 La Bulgaria dice addio al Lev, la valuta locale, diventando da domani il 21esimo Paese dell'Eurozona. "Questo traguardo è il frutto di anni di duro lavoro e impegno. Significa pagamenti più semplici, viaggi più facili e tante nuove opportunità per le imprese bulgare. Grazie, Bulgaria!". Così su X la presidente della Commissione europea von der Leyen. L'ingresso nell'euro contribuirà ad ancorare ancora di più Sofia nel campo eurooccidentale, anche in ambito economico, dopo l'entrata nella Nato nel 2004. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

