dolore e solitudine anthony carmine donadio perde il fratello mario

Anthony Carmine Donadio affronta il dolore della perdita del fratello Mario, un momento di profonda tristezza. La guerra in Ucraina, lontana e imprevedibile, influisce sulla vita di chi, come lui, vive con nostalgia e incertezza. In questa situazione, la distanza e le emozioni si intrecciano, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi si trova a dover affrontare il lutto e la speranza.

Avellino - La guerra in Ucraina si riflette nella vita di chi, lontano dalla propria terra, affronta ogni giorno l’incertezza e la nostalgia. Anthony Carmine Donadio, medico di origini avellinesi oggi a Kyiv con la famiglia, ha scelto di rendere pubblica la notizia della morte del fratello Mario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

