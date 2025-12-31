Dolore e solitudine Anthony Carmine Donadio perde il fratello Mario
Anthony Carmine Donadio affronta il dolore della perdita del fratello Mario, un momento di profonda tristezza. La guerra in Ucraina, lontana e imprevedibile, influisce sulla vita di chi, come lui, vive con nostalgia e incertezza. In questa situazione, la distanza e le emozioni si intrecciano, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi si trova a dover affrontare il lutto e la speranza.
Avellino - La guerra in Ucraina si riflette nella vita di chi, lontano dalla propria terra, affronta ogni giorno l’incertezza e la nostalgia. Anthony Carmine Donadio, medico di origini avellinesi oggi a Kyiv con la famiglia, ha scelto di rendere pubblica la notizia della morte del fratello Mario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Solitudine e dolore fisico: lo studio che spiega come la mente ferisce il corpo
Leggi anche: Il fratello di Jake Paul tenta di scippare la collana ad Anthony Joshua sul ring: vale una fortuna
Solitudine e dolore fisico: lo studio che spiega come la mente ferisce il corpo - Kathrin Fett, del Dipartimento di Psicologia e Neuroscienze della City St George’s. iodonna.it
Report Hpi, 90% italiani colpito da dolore, metà lo vive in solitudine - pandemica ha la memoria corta e poco comprensiva nei confronti del dolore, se non addirittura con atteggiamenti giudicanti. notizie.tiscali.it
28 Dicembre 2025 “Ciao, sono Baloo. Ho 7 anni e vivo in strada da quando avevo 6 mesi. Allora ero un cucciolo e mi hanno buttato fuori perché ero cresciuto troppo. Ho conosciuto dolore, solitudine, aggressioni, gabbie, canile. Ho visto morire i miei amici, - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.