Dodici scatti raccontano mese per mese l’anno dei principi di Galles

Nel 2025, i principi di Galles hanno condiviso un'accurata selezione di dodici fotografie, una per ogni mese, per raccontare l’anno trascorso. Attraverso immagini inedite, il racconto si focalizza sugli impegni pubblici e sui momenti familiari più significativi di William e Kate Middleton, offrendo uno sguardo semplice e diretto sul loro percorso nel corso dell’anno.

I l 2025 di William e di Kate Middleton si chiude con un racconto per immagini. I principi di Galles hanno scelto di condividere sui social una selezione di dodici fotografie mai pubblicate prima, una per ogni mese dell’anno, offrendo uno sguardo ordinato e cronologico sui loro impegni pubblici e su alcuni passaggi chiave della vita familiare. William e Kate ad un “racy” party nel Berkshire per i 50 anni di James Matthews X Leggi anche › La cartolina (poco) natalizia di William e Kate divide i social: è monotona e forse anche fake › William e Kate tornano sul tappeto rosso del Royal Variety Performance. 🔗 Leggi su Iodonna.it

