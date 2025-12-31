Arriva un nuovo adattamento di Doc – Nelle tue mani, la serie ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni. Dopo le versioni americana e messicana, la produzione turca si aggiunge al progetto, con la partecipazione di ?brahim Çelikkol. La serie continuerà a raccontare le vicende di un medico che affronta sfide personali e professionali, mantenendo l’essenza della storia originale.

Nuovo remake in arrivo per Doc – Nelle tue Mani. Dopo la versione americana e quella messicana, la celebre serie di Rai 1, ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, avrà anche un adattamento turco. Sono appena iniziate, infatti, in Turchia le riprese di Doktor: Ba?ka Hayatta, dizi con protagonista?brahim Çelikkol ispirata dalle vicende del ‘nostrano’ dottor Andrea Fanti. La trama di Doktor: Ba?ka Hayatta. La trama di Doktor: Ba?ka Hayatta, che tradotto in italiano significa Dottore: In Un’Altra Vita, ruoterà attorno alla figura di Dr.?nan Kural (?brahim Çelikkol), primario dell’Ospedale della Fondazione Medica Umutpark. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Doc: arriva il remake turco con ?brahim Çelikkol

Leggi anche: Su Rakuten tv arriva il remake turco della fiction italiana “l’onore e il rispetto”

Leggi anche: Arriva il tricolore anche sulle bottiglie di vino della Doc Roma. Si parte con un milione di contrassegni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rai, Doc - Nelle tue mani conquista la Turchia (con la star di Terra Amara): chi sarà Luca Argentero; “Doktor: Baska Hayatta” è il remake turco di “Doc – Nelle tue mani”; DOC Nelle Tue Mani: Ibrahim Çelikkol apre il set della versione turca; La Turchia riscrive Doc: la fiction Rai più emotiva avrà un remake (il protagonista è una star di Terra Amara).

Rai, Doc - Nelle tue mani conquista la Turchia (con la star di Terra Amara): chi sarà Luca Argentero - Il medical drama Rai "Doc – Nelle tue mani" conquista la Turchia con un remake tutto nuovo, interpretato dalla star di Terra Amara Ibrahim Çelikkol. libero.it