Doc | arriva il remake turco con ?brahim Çelikkol

Arriva il remake turco di Doc – Nelle tue mani, serie ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni. Dopo le versioni americana e messicana, questa nuova produzione porterà la narrazione in Turchia, con l’attore Gbrahim Çelikkol nel ruolo principale. Un’ulteriore conferma del successo internazionale della serie, che continua ad adattarsi a diversi contesti culturali mantenendo il suo nucleo narrativo.

Nuovo remake in arrivo per Doc – Nelle tue Mani. Dopo la versione americana e quella messicana, la celebre serie di Rai 1, ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, avrà anche un adattamento turco. Sono appena iniziate, infatti, in Turchia le riprese di Doktor: Ba?ka Hayatta, dizi con protagonista?brahim Çelikkol ispirata dalle vicende del ‘nostrano’ dottor Andrea Fanti. La trama di Doktor: Ba?ka Hayatta. La trama di Doktor: Ba?ka Hayatta, che tradotto in italiano significa Dottore: In Un’Altra Vita, ruoterà attorno alla figura di Dr.?nan Kural (?brahim Çelikkol), primario dell’Ospedale della Fondazione Medica Umutpark. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

