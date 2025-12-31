Dmitry Medvedev e gli auguri macabri per Zelensky | Quel pupazzo verde va messo in museo | buon ultimo anno

Dmitry Medvedev, ex presidente e premier russo, ha pubblicato un messaggio su Telegram in cui commenta il 2025 e rivolge auguri a Zelensky, con toni decisamente severi. Le sue parole, più che previsioni, sembrano un bilancio di fine anno accompagnato da minacce ai nemici della Russia. La comunicazione evidenzia un approccio diretto e senza mezzi termini, riflettendo le tensioni persistenti tra Mosca e Kiev.

Più che le puntuali previsioni per il nuovo anno, quelle di Dmitry Medvedev su Telegram a fine 2025 sono più un bilancio con annesse minacce di morte per i nemici della Russia. Tra loro in primi V olodymyr Zelensky, per quanto mai nominato dal braccio destro di Vladimir Putin. Sul suo canale Telegram, l’ex presidente russo scrive: «Alla fine del 2022, 2023 e 2024, ho fatto alcune previsioni divertenti per l’anno successivo. Come spesso accade, molte di quelle stravaganti fantasie futurologiche si sono avverate, mentre la realtà a volte è stata ancora più strana della finzione. Oggi, però, rinunceremo alle previsioni». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Buon anno, buon 2026. Le migliori frasi per fare gli auguri a Capodanno Leggi anche: BUON NATALE BUBINOBLOG! GLI AUGURI DI ANTONELLA CLERICI PER UN ANNO FELICISSIMO Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dmitry Medvedev e gli auguri macabri per Zelensky: «Quel pupazzo verde va messo in museo: buon ultimo anno» - Anche quest'anno, il braccio destro di Putin prevede che sarà quello decisivo per la vittoria russa in Ucraina. open.online

Disgregare l’ #Europa, dividere l’UE in nome della sovranità dei singoli Paesi, ridurla a un’accozzaglia di interessi in conflitto tra loro. #Musk e #Medvedev, uniti nell’impresa, sono la dimostrazione di quanto l’Europa unita sia la nostra unica salvezza. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.