Discoteche pronte per Capodanno Non sono gli anni d’oro ma restiamo attrattivi Priorità la sicurezza

Le discoteche si preparano per il Capodanno, con un’attenzione particolare alla sicurezza e al rispetto delle normative. Nonostante l’assenza degli anni d’oro, l’interesse per la movida rimane vivo. Il countdown per il 2026 è iniziato, e le location si organizzano per offrire un’esperienza sicura e piacevole ai partecipanti, in un momento di grande fermento e attenzione alle regole.

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il Capodanno. Tra una manciata di ore entreremo nel vivo del 2026, con il mondo della movida che, proprio in questi giorni, si è preparato minuziosamente al grande evento, con un’attenzione crescente alla sicurezza e al rispetto delle regole. A. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Discoteche pronte per Capodanno. “Non sono gli anni d’oro ma restiamo attrattivi. Priorità la sicurezza” Leggi anche: Tornano gli aiuti a Gaza: pronte 170mila tonnellate. “La priorità sono le tende” Leggi anche: Cosa pensano gli italiani della sostenibilità?: "Un tema importante, ma ci sono altre priorità" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Discoteche pronte per Capodanno. “Non sono gli anni d’oro ma restiamo attrattivi. Priorità la sicurezza”; Capodanno, oltre 7 milioni nei locali: l’85% delle discoteche aperte; Capodanno in discoteca per oltre 7 milioni di persone; San Silvestro, nei locali notturni in oltre 7 milioni. Serata in locali e discoteche per 7 milioni di persone: +10% con i turisti stranieri - Fipe sulle scelte degli italiani durante il periodo delle festività natalizie ... repubblica.it

Tutti in pista per Capodanno. Le piazze diventano discoteche. Brindisi coi fuochi a mezzanotte - Tanti ospiti e deejay nei locali della Riviera, a Riccione e Misano si ballerà anche in spiaggia. msn.com

Capodanno sui Colli, pienone nei ristoranti. La novità: «Serata con musica soffusa, lasciamo i balli alle discoteche» - E chi invece ha completato gli ultimi posti liberi solo da qualche giorno. ilgazzettino.it

I Miei PETARDI POTENTI per CAPODANNO 2026 ? *Carico CIACK DUM e CHIARAPPA*

Bacchette pronte Perché al Macao Sushi Club c’è tutto da provare! Sashimi che si scioglie in bocca, gamberi in salsa cocktail, polpette di polpo, sushi freschissimo e una selezione di piatti che unisce tradizione giapponese e sapori italiani. Assaggia, ama - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.