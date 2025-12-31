Discorso Mattarella fine anno 2025 streaming e diretta tv | dove vederlo live

Il discorso di fine anno del presidente Mattarella, in programma il 31 dicembre 2025 alle ore 20:30, sarà trasmesso in diretta dal Quirinale su canali TV e streaming. Si tratta di un appuntamento tradizionale in cui il Presidente della Repubblica rivolge un messaggio di auguri agli italiani, offrendo riflessioni sul momento nazionale e internazionale. Ecco dove seguire l’evento in modo semplice e diretto.

DISCORSO MATTARELLA STREAMING TV – Nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dal Palazzo del Quirinale, a Roma, alle ore 20,30 viene trasmesso in diretta tv il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rivolgerà il suo personale messaggio di auguri a tutti gli italiani. Si tratta del quarto messaggio del secondo mandato del Capo dello Stato, l'undicesimo da quando ricopre la carica di presidente della Repubblica dal 3 febbraio 2015.

