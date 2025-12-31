Discorso Mattarella fine anno 2025 streaming e diretta tv | dove vederlo live

Da tpi.it 31 dic 2025

Il discorso di fine anno del presidente Mattarella, in programma il 31 dicembre 2025 alle ore 20:30, sarà trasmesso in diretta dal Quirinale su canali TV e streaming. Si tratta di un appuntamento tradizionale in cui il Presidente della Repubblica rivolge un messaggio di auguri agli italiani, offrendo riflessioni sul momento nazionale e internazionale. Ecco dove seguire l’evento in modo semplice e diretto.

. DISCORSO MATTARELLA STREAMING TV – Nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dal Palazzo del Quirinale, a Roma, alle ore 20,30 viene trasmesso in diretta tv il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rivolgerà il suo personale messaggio di auguri a tutti gli italiani. Si tratta del quarto messaggio del secondo mandato del Capo dello Stato, l’undicesimo da quando ricopre la carica di presidente della Repubblica dal 3 febbraio 2015. Ma dove si può vedere il discorso di fine anno di Sergio Mattarella in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’argomento. 🔗 Leggi su Tpi.it

Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani

discorso mattarella fine annoSergio Mattarella e il discorso di fine anno: orario e dove vederlo in tv. Focus su guerre, giovani e futuro - Il consueto discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà trasmesso a reti unificate questa sera, mercoledì 31 dicembre. msn.com

discorso mattarella fine annoDiscorso di fine anno di Sergio Mattarella: di cosa parlerà il presidente della Repubblica? Le anticipazioni - L’anno in corso sta per finire e, come accade ogni anno, il presidente della Repubblica terrà il proprio discorso alla popolazione. notizie.it

discorso mattarella fine annoMattarella, il discorso di fine anno: cosa dirà? L’impegno dei giovani per la Repubblica e l'urgenza della pace - Un anno fa, nel tradizionale messaggio di fine anno, Sergio Mattarella concluse con una frase potente: «La speranza siamo noi». ilmessaggero.it

