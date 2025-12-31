Discorso fine anno Mattarella 2025 | a che ora e dove vederlo in tv e in streaming

Il discorso di fine anno di Mattarella per il 2025 rappresenta un momento importante di riflessione collettiva. In questa occasione, il Presidente invita gli italiani a rinnovare il senso di unità e responsabilità, soprattutto tra i giovani, per il futuro del Paese. L’intervento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming, con orari e canali disponibili sui principali mezzi di informazione.

Un appello rivolto a tutti gli italiani, soprattutto ai più giovani, a riprendere in mano il proprio futuro, rafforzando la coesione sociale del nostro Paese in nome della Costituzione. Ricordandone i valori e tenendo a mente che nel 2026 cadrà anche l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica. È il tema centrale del tradizionale discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella, pronto ad augurare un buon 2026 pieno di speranze e buoni propositi. Il capo dello Stato, atteso dall’undicesimo messaggio dall’inizio del suo primo mandato, sarà inquadrato in piedi nello Studio della Vetrata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Discorso fine anno Mattarella 2025: a che ora e dove vederlo in tv e in streaming Leggi anche: Discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: orario, dove vederlo in tv e streaming il 31 dicembre 2025, che cosa dirà Leggi anche: Cosa dirà Mattarella nel discorso di fine anno 2025: i temi, dai giovani al lavoro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani; Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica; Mattarella esorta i giovani, speranza contro le guerre. Oggi undicesimo discorso; Lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: orario e dove vederlo in tv. Focus su guerre, giovani e futuro - Il consueto discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà trasmesso a reti unificate questa sera, mercoledì 31 dicembre. msn.com

Mattarella, il discorso di fine anno: cosa dirà? L’impegno dei giovani per la Repubblica e l'urgenza della pace - Un anno fa, nel tradizionale messaggio di fine anno, Sergio Mattarella concluse con una frase potente: «La speranza siamo noi». ilmessaggero.it

Il dietro le quinte dei preparativi del discorso di Fine Anno del Presidente Mattarella - Coesione sociale, l'impegno dei giovani e la necessità di superare fratture e disuguaglianze al centro del tradizionale discorso di fine anno del Presidente Mattarella. ilgiornale.it

