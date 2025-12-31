Discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella | orario dove vederlo in tv e streaming il 31 dicembre 2025 che cosa dirà

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella si svolgerà nella serata del 31 dicembre 2025 e sarà trasmesso in diretta su vari canali televisivi e piattaforme streaming. L'intervento, incentrato su temi come guerra, pace, giovani e futuro, rappresenta un momento di riflessione per l’Italia. Qui trovi tutte le informazioni su orario, modalità di visione e contenuti principali del messaggio del presidente della Repubblica.

Il messaggio di fine anno di Sergio Mattarella si terrà a reti unificate nella serata del 31 dicembre 2025: focus su guerre, pace, giovani e futuro Il 31 dicembre 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà il consueto discorso di fine anno: scopriamo orario, dove vederlo in.

Mattarella e il Messaggio di Fine Anno: Un Appello alla Partecipazione dei Giovani - Il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella si rivolge con particolare attenzione ai giovani, esortandoli a impegnarsi attivamente nella creazione del futuro. notizie.it

