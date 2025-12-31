Direttore di sala o manager? La ristorazione ha bisogno di una nuova leadership

La gestione efficace di un locale richiede competenza e visione strategica. In un settore in crescita come quello della ristorazione italiana, è fondamentale puntare su una leadership solida e qualificata. Direttore di sala o manager, la figura di riferimento deve saper affrontare le sfide quotidiane, garantendo qualità e continuità. Solo così si può sostenere un settore che, nonostante le difficoltà, continua a rappresentare un punto di eccellenza del nostro paese.

La ristorazione italiana vive una contraddizione evidente: i locali aprono, i clienti arrivano, ma il personale fatica a restare. Non è solo una percezione diffusa tra gli operatori, ma un dato strutturale. La Ricerca Retail People Track 2024 di Confimprese fotografa un turnover annuo del 27,9 per cento nella somministrazione, uno dei più alti tra i comparti analizzati. Una percentuale che racconta la difficoltà di costruire squadre stabili nel medio periodo. Il problema non si ferma agli abbandoni. Il Rapporto Ristorazione 2025 di FIPE–Confcommercio segnala che oltre il 90 per cento dei ristoratori fatica a trovare camerieri, mentre più del 77 per cento denuncia criticità nel reclutamento in generale.

