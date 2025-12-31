Dipendenti dallo zucchero? Cosa dice la ricerca

L’eccesso di zucchero è un tema di crescente interesse, soprattutto in occasione delle festività natalizie. Tra dolci tradizionali e specialità di stagione, molti italiani consumano quantità significative di zuccheri semplici. La ricerca scientifica analizza gli effetti di questa abitudine sulla salute e invita a riflettere sui propri comportamenti alimentari, anche in un periodo di convivialità e festeggiamenti.

Altro che il "poco di zucchero " cantato da Mary Poppins. Mentre ancora ci attendono Veglione e pranzo di Capodanno, tra pandori, panettoni e torroni molti italiani ne hanno fatto una vera e propria scorpacciata. Un piacere cui talvolta diventa difficile rinunciare, tanto che alcuni arrivano a parlare di dipendenza, un po' come quella da nicotina o alcol. Ma esiste davvero la "dipendenza da zucchero"? A rispondere a questa domanda sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Ebbene, la ricerca ci dice che lo zucchero stimola i centri del piacere nel cervello e può favorire un consumo eccessivo, ma non crea una vera dipendenza.

