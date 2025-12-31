Diminuiscono i decessi oncologici in Italia stabili le diagnosi

Nel 2025, in Italia si prevedono circa 390.000 nuove diagnosi di tumore, un dato invariato rispetto all'anno precedente. Si registra inoltre una diminuzione nei decessi oncologici, riflesso di progressi nelle strategie di prevenzione e trattamento. Questi dati evidenziano un quadro di stabilità nelle diagnosi e di miglioramento nel contrasto alla mortalità legata al cancro nel nostro paese.

Nel 2025, stimate in Italia circa 390mila nuove diagnosi di tumore, un dato stabile rispetto al 2024. Sono le informazioni riportate dal volume “I numeri del cancro in Italia 2025” realizzato con la collaborazione tra Aiom, Airtum, Fondazione Aiom, Ons, Passi, Passi d’Argento e Siapec-IAP. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

