Dimensionamento scolastico Petitto FI | Fico intervenga e blocchi tutto serve discontinuità con il metodo De Luca

Il piano di dimensionamento scolastico proposto sta suscitando preoccupazioni, in particolare per le aree più vulnerabili come Ariano Irpino e le zone interne della Campania. Petitto (FI) invita Fico ad intervenire e a bloccare le misure attuali, sostenendo la necessità di una discontinuità rispetto al metodo adottato da De Luca, per garantire un equilibrio e tutelare le comunità più fragili.

Dimensionamento scolastico nel Sannio, Grimaldi (Lega): “Interrogazione a Fico. Penalizzate ancora le aree interne” - Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Massimo Grimaldi, annuncia la presentazione di un’interrogazione al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere un intervento immedia ... msn.com

Approvata la proposta di deliberazione della Giunta sul dimensionamento scolastico - Pp e 7 no: FdI, FI e Lega) la proposta di deliberazione della Giunta che modifica la "Programmazione regionale ... ansa.it

Dimensionamento scolastico: osservazioni al piano da parte di Fdi #ArianoIrpino - facebook.com facebook

Dimensionamento scolastico, in Campania previsti 23 accorpamenti x.com

