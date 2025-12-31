Dimensionamento scolastico Petitto FI | Fico intervenga e blocchi tutto serve discontinuità con il metodo De Luca
Il piano di dimensionamento scolastico proposto sta suscitando preoccupazioni, in particolare per le aree più vulnerabili come Ariano Irpino e le zone interne della Campania. Petitto (FI) invita Fico ad intervenire e a bloccare le misure attuali, sostenendo la necessità di una discontinuità rispetto al metodo adottato da De Luca, per garantire un equilibrio e tutelare le comunità più fragili.
«Il piano di dimensionamento scolastico che sta emergendo in queste settimane rischia di colpire duramente territori già fragili come Ariano Irpino e molte aree interne della Campania. Un’impostazione sbagliata, calata dall’alto, che è stata portata avanti senza alcun reale confronto con i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
