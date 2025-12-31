Differenziata | Occorre fare di più

La raccolta differenziata ha raggiunto il 72% negli ultimi due anni, un risultato positivo che rispetta gli standard di legge. Tuttavia, è importante continuare a migliorare le pratiche di separazione dei rifiuti per favorire una gestione più sostenibile delle risorse e ridurre l'impatto ambientale. Impegnarsi in questo percorso rappresenta un passo fondamentale per una comunità più consapevole e responsabile.

"Negli ultimi due anni la percentuale di raccolta differenziata si è attestata a quota 72%. È un buon risultato, in linea con gli standard di legge, ma si può e si deve fare meglio". Il presidente dell’Asm, Luigi Angiolini (nella foto) “scrive” ai cittadini nel contesto della distribuzione a fine anno, del calendario e chiede uno sforzo in più, conscio di alcune criticità che ancora caratterizzano il servizio. "Se il Comune diventa veramente “riciclone”, allora il risultato potrà portare ad una diminuzione della tassa sui rifiuti ( Tari ) oltre al miglioramento del decoro urbano e riduzione dei costi di gestione" spiega Angiolini, salito ai vertici dell’ex municipalizzata dal 25 giugno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Differenziata: "Occorre fare di più" Leggi anche: Spaccate a raffica: "Controlli mirati e presìdi. Sulla sicurezza urbana occorre fare di più" Leggi anche: Caso Bipres, Valbonesi (Pd): "Occorre un cambio di passo. La Regione c’è, l’azienda ci dica cosa vuole fare" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Differenziata, gli italiani non ci hanno capito nulla: 7 su 10 sbagliano cassonetto, e pensano pure di fare bene - Ecco cosa dice l’indagine di Ipsos Doxa Italia L'87% degli italiani considera gravissimo l'abbandono dei rifiuti, ma ... affaritaliani.it VISIONI: ANTONIO LANORTE, PRESIDENTE REGIONALE DI LEGAMBIENTE Nel caso in cui non siano stati ritirati i sacchi per la raccolta differenziata nelle date previste, occorre recarsi presso l’Ufficio Tecnico: Orario Pubblico dal 01-01-2024 martedì: dall - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.