Difesa rossonera via al casting Inter nodo Bastoni
Con l'avvicinarsi del 2025, il futuro di Nkunku in Italia sembra incerto, nonostante la sua recente doppietta contro il Verona. La difesa del Milan si prepara a valutare le opzioni, mentre l'Inter avvia il casting per rafforzare il reparto. La questione Bastoni rimane al centro delle discussioni, evidenziando le sfide delle squadre italiane nel mantenere stabilità e competitività nel mercato.
Con la fine dell'anno solare 2025 potrebbero calare i titoli di coda - nonostante la doppietta di domenica al Verona - sull'avventura italiana di Nkunku. Il francese si trova bene al Milan e non vorrebbe lasciare i rossoneri dopo soli 4 mesi, ma dalle parti di via Aldo Rossi si guardano intorno e hanno aperto la porta alla cessione per 35 milioni. Denari utili a finanziare l'arrivo di un sostituto (stuzzica Cherif dell'Angers), ma soprattutto quello di un difensore centrale solido (Allegri vorrebbe Gatti lanciato proprio da Max alla Juve; mentre a Tare piace molto anche Gila della Lazio). Intanto il Diavolo ha alzato il pressing per blindare Maignan e Tomori fino al 2029 con opzione per il 2030. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
#Costacurta analizza un aspetto della difesa rossonera in #MilanVerona x.com
