Con l'avvicinarsi del 2025, il futuro di Nkunku in Italia sembra incerto, nonostante la sua recente doppietta contro il Verona. La difesa del Milan si prepara a valutare le opzioni, mentre l'Inter avvia il casting per rafforzare il reparto. La questione Bastoni rimane al centro delle discussioni, evidenziando le sfide delle squadre italiane nel mantenere stabilità e competitività nel mercato.

Con la fine dell'anno solare 2025 potrebbero calare i titoli di coda - nonostante la doppietta di domenica al Verona - sull'avventura italiana di Nkunku. Il francese si trova bene al Milan e non vorrebbe lasciare i rossoneri dopo soli 4 mesi, ma dalle parti di via Aldo Rossi si guardano intorno e hanno aperto la porta alla cessione per 35 milioni. Denari utili a finanziare l'arrivo di un sostituto (stuzzica Cherif dell'Angers), ma soprattutto quello di un difensore centrale solido (Allegri vorrebbe Gatti lanciato proprio da Max alla Juve; mentre a Tare piace molto anche Gila della Lazio). Intanto il Diavolo ha alzato il pressing per blindare Maignan e Tomori fino al 2029 con opzione per il 2030. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Difesa rossonera, via al casting Inter, nodo Bastoni

Leggi anche: Muharemovic Inter: i nerazzurri non mollano l’ex Juventus, casting a due per rinforzare la difesa del futuro. Ultimissimi aggiornamenti

Leggi anche: Inter Lazio, la probabile decisione di Chivu su Akanji, Bastoni e Calhanoglu! Rotazioni in difesa previste per i nerazzurri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Difesa rossonera, via al casting Inter, nodo Bastoni; Allegri insiste per Gatti, Tare no.

La Juventus parte forte al Delle Alpi, domina il primo tempo ma non riesce a concretizzare le occasioni create. Tacchinardi detta i tempi, Di Livio e Henry spingono sulle fasce, Inzaghi prova a finalizzare, ma Abbiati e la difesa rossonera reggono. Nella ripres - facebook.com facebook

#Costacurta analizza un aspetto della difesa rossonera in #MilanVerona x.com