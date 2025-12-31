‘Dietro le quinte’ | tutte le puntate del nuovo format video di Bergamonews

“Dietro le quinte” è il nuovo format video di Bergamonews che offre uno sguardo autentico sulla vita e il lavoro delle persone nei luoghi strategici della Bergamasca. Attraverso questa serie, si approfondiscono le attività quotidiane e le professionalità che contribuiscono allo sviluppo del territorio, offrendo un punto di vista diretto e rispettoso su chi opera dietro le scene.

Inaugurato a settembre sinora vi ha portato negli hangar dell'aeroporto di Orio al Serio, dove ogni notte i tecnici di Seas mettono gli aerei nelle condizioni di ripartire in sicurezza la mattina successiva. A ottobre abbiamo trascorso una giornata sul taxi di Luca Marnoni, 60 anni, affrontando i temi più caldi del settore. Un lavoro di lunghe attese, quello del tassista. A novembre ci siamo spostati a Cenate Sopra per mostrarvi i l lavoro degli operatori Wwf nel Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Valpredina, un vero e proprio 'ospedale' per animali.

