Dieci cose che hanno lasciato il segno nel 2025

Da linkiesta.it 31 dic 2025

Nel 2025, molte esperienze e eventi hanno lasciato un’impronta significativa. Tra appunti di viaggio, pensieri lasciati a metà e ricordi catturati tra le note del telefono, si costruisce un ritratto di un anno fatto di momenti raccolti e conservati. Questi piccoli segni rappresentano un modo per preservare la memoria e riflettere sulle vicende che hanno caratterizzato il nostro percorso, offrendo uno sguardo sobrio e autentico sul passare del tempo.

Il mio telefono è pieno di note, di appunti che scrivo quando sono in viaggio, frasi lasciate a metà che mi servono per immagazzinare momenti in bianco e nero e pezzi di vita che sennò verrebbero portati via dall’oblio della mia fretta quotidiana. E ogni anno comincio una nuova nota dal titolo “Viaggi”: una serie di elenchi numerati che hanno l’obiettivo di farmi ricordare quanti treni o aerei ho preso, in quali hotel (una sessantina quest’anno) ho dormito e in quali luoghi ho mangiato (ho provato più di duecento ristoranti). È più un gioco che faccio per me stessa e per vedere, a fine anno, quanto poco ho vissuto invece casa mia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

