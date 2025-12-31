Dichiarazioni invecchiate malissimo nel 2025 Pioli | Allegri non ci ha …

Nel 2025, alcune dichiarazioni di Pioli sulla situazione della Fiorentina e Allegri si sono rivelate smentite dal tempo. In particolare, le sue parole riguardo alla mancata qualificazione alla Champions League sono oggi considerate invecchiate male. Questo episodio evidenzia come le percezioni e le previsioni nel calcio possano cambiare rapidamente, sottolineando l'importanza di analisi e valutazioni più attente e ponderate.

2025, dichiarazioni invecchiate malissimo: "Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions", le parole di Pioli con la Fiorentina.

