Di Napoli | Conte top ha portato il Napoli sul tetto d’Italia!

Il Napoli, sotto la guida di Conte, ha raggiunto risultati importanti, consolidando la propria posizione in Italia. Partendo da una situazione complessa, l’allenatore ha saputo guidare la squadra verso traguardi significativi, grazie anche a prestazioni di rilievo di alcuni giocatori. McTominay, in particolare, si è distinto per la sua prestanza e contributo. Questi elementi evidenziano come il lavoro e la strategia abbiano portato il Napoli a livelli elevati nel campionato italiano.

Di Napoli: "Conte top, ha preso il Napoli in una situazione delicata e l'ha portato sul tetto d'Italia, McTominay straordinario". Arturo Di Napoli, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su TuttoMercatoWeb Radio. Queste le sue parole: La top 3 degli allenatori della Serie A del 2025?. " Conte al primo posto, ha preso il Napoli in una situazione delicata e l'ha portato sul tetto d'Italia. Ha fatto un lavoro straordinario. Poi Chivu, che ha fatto un percorso incredibile in una situazione altrettanto delicata dopo la fine dell'era Inzaghi. Era una scelta ponderata, non un ripiego.

NM LIVE – Zaccaria: "Napoli, il cambio modulo ha fatto la differenza, Hojlund top, le parole di Conte? Ha detto delle assolute verità" - MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da Napo ... napolimagazine.com

Napoli, il ds Manna: "Conte ha ragione, c'è un gap da colmare e a gennaio prendiamo una punta" - Il direttore sportivo del club campione d'Italia svela i piani sul mercato e non solo. msn.com

Giovanni Manna si associa alle parole di mister Antonio Conte Il direttore sportivo del Napoli concorda con il gap strutturale evidenziato dal mister e ribadisce come gli azzurri l'abbiano colmato grazie a dei valori che altri non hanno Cosa ne pensate delle - facebook.com facebook

Napoli, Hojlund: "Quando Conte ti chiama devi solo dire sì" #SkySport #Napoli #Hojlund x.com

