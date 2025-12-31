Roberto Di Matteo rivela i momenti più significativi della sua esperienza con il Chelsea, tra cui la vittoria in Champions League del 2012. In un’intervista a Flashscore e Canal+, il tecnico italiano esclude qualsiasi etichetta di allenatore ad interim e ricorda con emozione il ritorno contro il Napoli. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sul percorso che ha portato a un finale memorabile nel calcio europeo.

Di Matteo e la Champions del 2012: «Un finale perfetto, come in un film. Etichetta di allenatore ad Interim? Assolutamente no. Il ritorno contro il Napoli fu un'emozione»

