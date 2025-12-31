Di cosa parlerà Mattarella nel discorso di fine anno | la pace i giovani la coesione sociale

Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella affronterà temi fondamentali come la pace, i giovani e la coesione sociale, in occasione dell’80º anniversario della Repubblica, che si celebrerà nel 2026. In un video backstage, il Presidente anticipa i principali argomenti che saranno al centro del suo messaggio agli italiani, riflettendo sulle sfide e sui valori che uniscono il Paese.

Roma, 31 dicembre 2025 – La pace, i giovani, la coesione sociale e gli 80 anni della Repubblica, anniversario che si celebrerà nel 2026: sono alcuni dei temi del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha diffuso un video del backstage del suo undicesimo messaggio agli italiani, che terrà in piedi, come già fatto negli anni scorsi, nello Studio alla Vetrata. Il discorso – che inizierà alle 20.30 – durerà circa 15 minuti. E sarà, come è successo negli altri anni, un discorso diretto ai cittadini, alle italiane e agli italiani, specialmente ai giovani. A quella parte della società a cui sempre il Presidente dedica il suo pensiero perché rappresenta il futuro del Paese, dato che gli interventi più "politici" il capo dello Stato li ha già fatti nei giorni scorsi, ad esempio in occasione dello scambio degli auguri con gli ambasciatori stranieri al Quirinale.

Mattarella: “Onu strumento insostituibile di pace. Sulle armi nucleari inaccettabili allusioni” - "Funziona, come garante della pace internazionale, solo se gli Stati che ne fanno parte lo permettono”. repubblica.it

Mattarella: “Troppo spazio mediatico ai no vax. Ma stragrande maggioranza degli italiani ha fiducia nella scienza e nella medicina” - Così oggi il Presidente della Repubblica in occasione della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile. quotidianosanita.it

