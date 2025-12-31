Deputati del Pd segnalano che il governo ha deciso di non procedere con l'apertura del nuovo casello autostradale per Reggio Calabria. In una nota, Ilenia Malavasi e Andrea Rossi evidenziano come questa decisione rappresenti un ostacolo per lo sviluppo infrastrutturale della zona, sottolineando l'importanza di un'attenzione alle esigenze del territorio e alle sue potenzialità.

"Il governo ha chiuso la porta al nuovo casello autostradale per Reggio". L’allarme lo lanciano due parlamentari del Pd, Ilenia Malavasi e Andrea Rossi, che in una nota spiegano quanto accaduto. "Durante la maratona della legge di bilancio, la maggioranza ha bocciato un ordine del giorno a firma Rossi e Malavasi, che chiedeva di avviare valutazioni tecniche e un confronto istituzionale sulla realizzazione del nuovo casello autostradale di Prato di Correggio – spiegano –. Si trattava di un atto privo di effetti sulle casse pubbliche, senza alcun impegno di spesa e senza vincoli finanziari, che mirava esclusivamente a verificare la fattibilità di un’ infrastruttura strategica per l’ attrattività, lo sviluppo e l’adeguata infrastrutturazione del territorio reggiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Deputati del Pd all’attacco: "Roma ha eliminato il nuovo casello"

Leggi anche: Roma Inter, Garlando esalta il nuovo attacco nerazzurro: «Chivu ha gol da tutte le punte»

Leggi anche: Polizia, nuovo scontro tra Fdi e Pd. Bignami e Lisei in visita agli agenti. I dem vanno all’attacco del governo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Blitz contro liceo Righi a Roma, Casu (Pd) annuncia interrogazione - Andrea Casu, deputato della presidenza del gruppo Pd alla Camera, ha pubblicato sui social le immagini dell'attacco al liceo Righi di Roma, in cui si sentono cori con "Duce" ... quotidiano.net

Roma, vandalizzate le sedi Pd e Anpi dopo la rimozione del murales neofascista - Sono state vandalizzate con svastiche e scritte inneggianti al fascismo le sedi del Partito democratico e dell’Anpi di Montespaccato, alla periferia ovest di Roma. ilmanifesto.it

Il momento dello scambio di auguri a Roma con tutti i Deputati e i Senatori di FdI, colleghi fantastici, preparati competenti, infaticabili! Una squadra straordinaria. Sono orgoglioso di farne parte - facebook.com facebook

3° Forum @Machiavelli_it Cultura. 16 Dicembre h16 Roma,Camera dei Deputati Via Uffici del Vicario 21 NON MANCATE! x.com