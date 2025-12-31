Denuncia finto sequestro di persona carabinieri scoprono che è in un giro di truffe | 8 arresti

I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione coinvolta in truffe informatiche e ai danni di anziani, arrestando otto persone. Le indagini sono iniziate con la denuncia di una donna, che aveva riferito di un finto sequestro e di aver prelevato denaro sotto costrizione. L'indagine ha permesso di scoprire un articolato giro di truffe, evidenziando l'importanza di segnalare prontamente situazioni sospette.

