Denuncia finto sequestro di persona carabinieri scoprono che è in un giro di truffe | 8 arresti

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione coinvolta in truffe informatiche e ai danni di anziani, arrestando otto persone. Le indagini sono iniziate con la denuncia di una donna, che aveva riferito di un finto sequestro e di aver prelevato denaro sotto costrizione. L'indagine ha permesso di scoprire un articolato giro di truffe, evidenziando l'importanza di segnalare prontamente situazioni sospette.

