Demolition Man Sylvester Stallone | Ecco i due stunt più pericolosi della mia carriera

Sylvester Stallone, noto per i suoi ruoli iconici in Rocky e Rambo, ha condiviso le esperienze più pericolose della sua carriera. Nel corso di un’intervista, l’attore ha parlato delle acrobazie più rischiose compiute durante le riprese di Demolition Man (1993), evidenziando le sfide affrontate per garantire la realizzazione delle scene più spettacolari del film.

La star di Rocky e Rambo ha raccontato di aver eseguito sul set del film action del 1993 le acrobazie più rischiose di tutto il suo percorso sul grande schermo. In una video intervista pubblicata da GQ, Sylvester Stallone ha analizzato tutti i suoi personaggi maggiormente iconici e ha indicato nel detective John Spartan di Demolition Man, il personaggio con il quale ha eseguito gli stunt in assoluto più pericolosi. Stallone è una vera e propria star del cinema action degli anni '80 e dei primi anni '90 e proprio nel film diretto da Marco Brambilla ha realizzato le acrobazie più rischiose di tutta la sua carriera, come lui stesso ha ricordato.

