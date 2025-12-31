Degrado vicino al parco | Auto abbandonata da mesi bivacchi notturni e rifiuti
Un lettore segnala un veicolo abbandonato da mesi in via Alfredo Badiali, accanto al supermercato Lidl. L’auto presenta ruote sgonfie e segni di lunga inattività, contribuendo al degrado dell’area. La presenza di bivacchi notturni e rifiuti nelle vicinanze evidenzia una situazione di incuria che richiede interventi per migliorare la sicurezza e l’aspetto del quartiere.
Diamo spazio alla segnalazione di un lettore: "Da diversi mesi, in via Alfredo Badiali, di fianco al noto supermercato della catena Lidl, è presente un veicolo in evidente stato di abbandono su suolo pubblico, con ruote bucatesgonfie, segni di inutilizzo prolungato e condizioni di degrado. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Bottiglie vuote e rifiuti nel parco. L’alba del degrado dopo la movida
Leggi anche: Femminicidio nelle Marche, il marito trovato ferito vicino all’auto abbandonata
Viaggio al Pincio e in Montagnola: spacciatori, sbandati e degrado. E sotto gli alberi spunta una tenda; Marsala, “inaugurazioni di facciata e degrado reale”: la nota stampa del Circolo PD; Il branco di lupi e il degrado del parco di Lignano, i cittadini scrivono al sindaco e al prefetto; Una recinzione contro il degrado: la scelta della Coop di Rogoredo per difendere clienti e dipendenti.
Degrado vicino al parco: "Auto abbandonata da mesi, bivacchi notturni e rifiuti" - Diamo spazio alla segnalazione di un lettore: "Da diversi mesi, in via Alfredo Badiali, di fianco al noto supermercato della catena Lidl, è presente un veicolo in evidente stato di abbandono su suolo ... ravennatoday.it
“Nel parco troppo degrado”, la segnalazione di un lettore - Le immagini scattate da un residente nel parco Conciliazione di Ranica, vicino alla fermata della Teb: “Senza fissa dimora amoreggiano, defecano e lasciano ogni tipo di rifiuti, anche vicino alle aree ... bergamonews.it
Parco Sempione: il conto aperto del degrado tra droga e cantieri in arrivo - In Consiglio comunale il nodo sul futuro del parco: sanità, sicurezza e servizi sociali chiamati per la fase di transizione in arrivo ... torinoggi.it
STUDENTI SEGNALANO DEGRADO E RIFIUTI VICINO A UN FAST FOOD, TIRELLI: «AUMENTEREMO I BIDONI» #cronaca #tg #news #rifiuti #segnalazione - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.