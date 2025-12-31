Degrado vicino al parco | Auto abbandonata da mesi bivacchi notturni e rifiuti

Un lettore segnala un veicolo abbandonato da mesi in via Alfredo Badiali, accanto al supermercato Lidl. L’auto presenta ruote sgonfie e segni di lunga inattività, contribuendo al degrado dell’area. La presenza di bivacchi notturni e rifiuti nelle vicinanze evidenzia una situazione di incuria che richiede interventi per migliorare la sicurezza e l’aspetto del quartiere.

Diamo spazio alla segnalazione di un lettore: "Da diversi mesi, in via Alfredo Badiali, di fianco al noto supermercato della catena Lidl, è presente un veicolo in evidente stato di abbandono su suolo pubblico, con ruote bucatesgonfie, segni di inutilizzo prolungato e condizioni di degrado. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

